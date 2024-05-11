Американский ветеран заявил, что Россия и США не должны допустить третью мировую войну

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия и США несут ответственность за то, чтобы не допустить третьей мировой войны. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС американский ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон.
«Однако, разумеется, на России и американцах лежит обязательство гарантировать, что третьей мировой войны не произойдет. Потому что, если третья мировая война разразится, мы уничтожим человечество», — сказал Кон, являющийся полковником Сухопутных войск США в отставке.
По его мнению, в случае нового мирового вооруженного конфликта «жизнь никогда бы не стала прежней, речь бы шла о подлинной катастрофе». «Человеческий род просто вымрет с такими вооружениями, которые у нас имеются», — заявил 98-летний ветеран.
В 2005 и 2010 годах он по приглашению правительства России ездил в Москву на торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году ему была вручена медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», а в 2015 году он получил приглашение на празднование 70-летия встречи на Эльбе. В 2020 году российские дипломаты вручили ветерану медаль «За укрепление боевого содружества».
Кон во время войны служил в разведке в 12-й группе армий, которой командовал генерал Омар Брэдли. Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.