Американский ветеран заявил, что Россия и США не должны допустить третью мировую войну

В 2005 и 2010 годах он по приглашению правительства России ездил в Москву на торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году ему была вручена медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», а в 2015 году он получил приглашение на празднование 70-летия встречи на Эльбе. В 2020 году российские дипломаты вручили ветерану медаль «За укрепление боевого содружества».