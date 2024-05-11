Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о 102-летней защитнице Сталинграда.

В этом году Райфе Габдрауфовне исполнилось 102 года. За ветераном ухаживают её младшая дочь Флора Зарифовна. Они вместе живут в Иглинском районе. Всего у Райфы Насыровой — шестеро детей, 14 внуков, 18 правнуков и один праправнук. Несмотря на почтенный возраст, у бабушки прекрасная память и, как отметил Радий Хабиров, она щедро делится с каждым гостем жизненной мудростью.



«Низкий поклон и безграничная благодарность Райфе Габдрауфовне и всем нашим ветеранам за мужество и стойкость», — сказал Радий Хабиров.