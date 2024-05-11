Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о 102-летней защитнице Сталинграда.

Глава Башкирии Радий Хабиров в рубрике «ЖЗЛ_Башкортостан» своего телеграм-канале рассказал об участнице обороны Сталинграда, кавалере ордена Отечественной войны Райфе Габдрауфовне Насыровой (в девичестве Батталовой).
По словам руководителя республики, Райфа Габдрауфовна работала учителем в Бузюровской неполной школе Бакалинского района. В 1942 году молодой педагог получила получила повестку из райвоенкомата. Пройдя медкомиссию и сборы, она стала красноармейцем 1080-го зенитного артиллерийского полка на защите Сталинграда.
«Боец Батталова прошла большой и трудный путь. С биноклем в руках стояла в разведке, жила в землянке, восстанавливала после каждой бомбёжки радиостанцию. Кидала гранаты, метко стреляла, оказывала первую помощь раненым. После ранения Батталову распределили в 679-й зенитный артиллерийский полк, где она служила стереоскопистом. Встретила Победу Райфа Габдрауфовна у берегов Чёрного моря командиром отделения в звании младшего сержанта».
В этом году Райфе Габдрауфовне исполнилось 102 года. За ветераном ухаживают её младшая дочь Флора Зарифовна. Они вместе живут в Иглинском районе. Всего у Райфы Насыровой — шестеро детей, 14 внуков, 18 правнуков и один праправнук. Несмотря на почтенный возраст, у бабушки прекрасная память и, как отметил Радий Хабиров, она щедро делится с каждым гостем жизненной мудростью.
«Низкий поклон и безграничная благодарность Райфе Габдрауфовне и всем нашим ветеранам за мужество и стойкость», — сказал Радий Хабиров.