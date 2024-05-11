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Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта, заявил посол Германии на Украине Мартин Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Источник: AP 2023

«Я думаю, что членство (Украины — ред.) в НАТО нереально, пока идет война», — заявил Егер в интервью украинскому телеканалу ТСН.

При этом дипломат утверждает, что в самом альянсе есть консенсус касательно вступления Украины в НАТО, но сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле боя.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, «когда это произойдет и что для этого нужно». В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

НАТО