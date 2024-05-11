В связи с этим Беляев отметил, что не Россия, а финские власти должны заботиться о том, как помогать гражданам Финляндии, оказавшимся в бедственном положении из-за антироссийского курса Хельсинки. «Финны должны самостоятельно решать свою судьбу, и, если складывающееся положение их не устраивает, попытаться изменить ситуацию. Им самим стоило бы определить, что в большей степени отвечает их интересам — возврат к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или превращение собственной страны в боевой форпост управляемого из Вашингтона военного блока НАТО со всеми вытекающими последствиями. А мы должны думать о благосостоянии российских граждан и российских регионов», — заключил он.