МИД РФ: в Финляндии из-за русофобской повестки останавливаются промышленные предприятия

«В последнее время в Финляндии силами западных и национальных СМИ, к которым примкнул и хор финских политиков различного толка, активно насаждался миф “угрозы с Востока”, в который в итоге поверили и простые финны. Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что финской стороной сделано все, «чтобы разрушить некогда прочные связи между приграничными регионами России и Финляндии». Он отметил, что российская политика на финском направлении всегда основывалась на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения.
«Мы уверены, что коренным национальным интересам финского народа в максимальной степени отвечал бы курс на добрососедство с Россией. Именно благодаря успешной реализации такого курса в течение последних нескольких десятилетий Финляндии удавалось получать значительную выгоду в плане развития своей экономики и построения общества всеобщего благосостояния», — добавил глава департамента МИД РФ.
В связи с этим Беляев отметил, что не Россия, а финские власти должны заботиться о том, как помогать гражданам Финляндии, оказавшимся в бедственном положении из-за антироссийского курса Хельсинки. «Финны должны самостоятельно решать свою судьбу, и, если складывающееся положение их не устраивает, попытаться изменить ситуацию. Им самим стоило бы определить, что в большей степени отвечает их интересам — возврат к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или превращение собственной страны в боевой форпост управляемого из Вашингтона военного блока НАТО со всеми вытекающими последствиями. А мы должны думать о благосостоянии российских граждан и российских регионов», — заключил он.