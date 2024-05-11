Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Узбекистана и России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе прошедшего телефонного разговора премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Михаила Мишустина с утверждением его на посту председателя правительства России и пожелал ему новых успехов на этой ответственной государственной должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.