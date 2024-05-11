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Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Узбекистана и России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе прошедшего телефонного разговора премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Михаила Мишустина с утверждением его на посту председателя правительства России и пожелал ему новых успехов на этой ответственной государственной должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Премьер-министры выразили уверенность в тесном взаимодействии правительств в целях выполнения поставленных главами двух государств важных задач по дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе по развитию торгово-экономического сотрудничества.