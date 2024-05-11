FT: Китай считает Венгрию образцовым стратегическим партнером в ЕС

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Венгрия стала для Китая образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе в результате визита в Будапешт председателя КНР Си Цзиньпина, который надеется, что за этой страной последуют другие государства в Европе и за ее пределами. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на китайских официальных лиц.