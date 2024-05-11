FT: Китай считает Венгрию образцовым стратегическим партнером в ЕС

Теперь Венгрия вошла «в круг друзей» Пекина — тех стран, которые больше всего делают для поддержки усилий Китая по противодействию мощи США, приводит их слова издание. «Готовность премьер-министра Виктора Орбана критиковать США, поддерживать тесные отношения с Россией и занимать независимую позицию в отношении политики ЕС» высоко оценены в Пекине.
Благодаря «установлению всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства» двусторонние отношения вышли на новый уровень. Венгрия как страна — член ЕС может также служить производственной базой для китайских компаний в сообществе, говорится в публикации.
«В Евросоюзе сейчас затаили дыхание» по поводу возможности проведения Венгрией собственной линии в ЕС в отношении «ключевых вопросов или решений, связанных с Китаем», отметила эксперт берлинского аналитического центра MERICS Абигайль Васселье.
По итогам визита (8−10 мая) Си Цзиньпина стороны приняли «Китайско-венгерское совместное заявление об установлении всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху». Именно так Венгрия и Китай охарактеризовали высокий уровень двусторонних связей с учетом результатов, достигнутых в последние годы. В Будапеште Венгрия и Китай заключили 18 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как инвестиции, торговля, ядерная энергетика, таможенный контроль, сельское хозяйство, наука, культура, туризм и СМИ.
Китайские инвестиции в венгерскую экономику превышают сейчас €16 млрд. Договоренности о совместных инфраструктурных проектах, в том числе в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», предусматривают их дальнейшее увеличение.