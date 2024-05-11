Информацию об отставке главы Уральска Миржана Сатканова прокомментировали в акимате

Сообщение о том, что 47-летний Миржан Сатканов якобы покинул должность по собственному желанию, появилось в Сети. Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.
«Другой источник в администрации города также не подтвердил уход Миржана Сатканова в отставку», — отмечает издание.
Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место происшествия прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан. Позже в МЧС показали видео с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.
22 апреля уровень воды в реке Жайык близ Уральска превысил критическую отметку. По официальным данным, в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов. 25 апреля уровень воды в реке Жайык начал постепенно снижаться.
Отмечалось, что пик паводка в Уральске пройден. В городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты от талых вод.
При этом дачники на встрече с акимом Уральска срывались на крик и слезы. Их интересовало, когда им выплатят единоразовую помощь, а комиссия примет решение по возмещению ущерба за затопленные дома. Миржан Сатканов был назначен акимом Уральска в апреле 2022 года.