Информацию об отставке главы Уральска Миржана Сатканова прокомментировали в акимате

При этом дачники на встрече с акимом Уральска срывались на крик и слезы. Их интересовало, когда им выплатят единоразовую помощь, а комиссия примет решение по возмещению ущерба за затопленные дома. Миржан Сатканов был назначен акимом Уральска в апреле 2022 года.