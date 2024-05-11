Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики. <…> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!» — отметил глава государства в обращении к жителям ДНР.
Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.
Путин указал, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс, а в сентябре 2022 года выразили «непреклонную волю: быть вместе со своей родиной — Россией».
При этом во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятой годовщиной образования Луганской Народной Республики. <…> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции», — указал президент в обращении к жителям ЛНР.
Путин подчеркнул, что Россия вернет мир в Донбасс.
Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.
Одиннадцатого мая в ДНР и ЛНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем абсолютное большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность.
Республики Донбасса стали частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент Владимир Путин в октябре 2022-го подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав страны вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.