Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятой годовщиной образования Луганской Народной Республики. <…> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции», — указал президент в обращении к жителям ЛНР.