МВД назвало условия получения ВНЖ и ПМЖ в Беларуси

Так, например, получить разрешение на постоянное проживание могут родственники белорусов, люди, считающие себя белорусами, а также их потомки, родившиеся в других странах. Такой документ может быть выдан специалистам, в которых экономика Беларуси остро нуждается, а также инвесторам, вложившим в проект не менее 15 тысяч базовых величин (600 тысяч рублей. — Ред). Стать частью Беларуси могут также обладающие исключительными способностями и талантом или те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Беларусью, а также иностранные студенты на время обучения.