МВД назвало условия получения ВНЖ и ПМЖ в Беларуси

МВД Беларуси назвало причины получения людьми прав на временное и постоянное пребывание в стране, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Ольгу Соловьеву.
Так, например, получить разрешение на постоянное проживание могут родственники белорусов, люди, считающие себя белорусами, а также их потомки, родившиеся в других странах. Такой документ может быть выдан специалистам, в которых экономика Беларуси остро нуждается, а также инвесторам, вложившим в проект не менее 15 тысяч базовых величин (600 тысяч рублей. — Ред). Стать частью Беларуси могут также обладающие исключительными способностями и талантом или те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Беларусью, а также иностранные студенты на время обучения.
Через 5 лет после получения разрешения на временное проживание могут дать разрешение на постоянное проживание.
«При этом постоянно проживающие в республике иностранцы обязаны проживать только по тому месту жительства или месту пребывания, по которому они зарегистрированы», — отметила Ольга Соловьева.