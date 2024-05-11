Welt: восемь стран ЕС против двусторонних соглашений с Киевом по безопасности

Ранее Welt am Sonntag сообщила, что Европейский союз согласовал проект по «обещаниям» в области безопасности, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Как пишет издание, три нейтральные страны (Австрия, Ирландия и Мальта) в последние месяцы настаивали на том, чтобы ЕС, в отличие от отдельных государств сообщества, дал Киеву лишь обещания, но не гарантии. С точки зрения этих стран, это накладывает на ЕС меньше обязательств, чем в случае с гарантиями.