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Welt: восемь стран ЕС против двусторонних соглашений с Киевом по безопасности

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Восемь стран Евросоюза отказываются заключать с Киевом двусторонние соглашения по обязательствам в области безопасности. Это Болгария, Венгрия, Кипр, Словакия, Хорватия, а также нейтральные Австрия, Ирландия и Мальта, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальные данные ЕС.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, не хотят соответствующих двусторонних соглашений с Украиной также Турция и Швейцария, которые не входят в Европейский союз. Пока только семь европейских государств предоставили Киеву обязательства в области безопасности на двусторонней основе: Германия, Дания, Италия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Франция.

Ранее Welt am Sonntag сообщила, что Европейский союз согласовал проект по «обещаниям» в области безопасности, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Как пишет издание, три нейтральные страны (Австрия, Ирландия и Мальта) в последние месяцы настаивали на том, чтобы ЕС, в отличие от отдельных государств сообщества, дал Киеву лишь обещания, но не гарантии. С точки зрения этих стран, это накладывает на ЕС меньше обязательств, чем в случае с гарантиями.

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дипломатия