Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар: Молдова может стать членом ЕС раньше 2030 года

Еврокомиссар высказался о возможности присоединения Молдовы к ЕС в ближайшие годы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Республика Молдова может стать членом Европейского союза раньше 2030 года, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в ходе визита в Кишинев.

«Кое-что уже сделано, но у меня есть полная уверенность в том, что мы скоро начнем переговоры, и дальше все будет возможно. Я не хочу спекулировать на этой теме, но это может произойти в ближайшем будущем».

сказал еврокомиссар журналистам в ходе пресс-конференции.

Президент Майя Санду в свою очередь заявила, что Молдова узнает дату переговоров о вступлении в ЕС после выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

«Эта дата зависит от решения Совета, и мы ожидаем, что после выборов в Европарламент мы сможем узнать ее и надеемся, что это произойдет как можно скорее», — отметила глава государства.

Она напомнила, что сейчас Молдова проводит оценку степени соответствия законодательства страны европейскому, и в то же время Европейский союз также проводит такую работу со своей стороны.

«Самые важные решения уже приняты государствами-членами и европейскими институтами, и это нас обнадеживает», — сказала Санду.

ЕС