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Польша начала фортификационные работы на восточной границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала фортификационные работы на границе с Белоруссией.

Источник: Газета.Ру

Его слова передает РИА Новости.

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях», — сказал он, добавив, что эта фортификация появится на всей восточной польской границе.

Туск выразил надежду, что Европейский союз подключится к финансированию работ.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется.

В апреле экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные заграждения на границе с Россией и Белоруссией.