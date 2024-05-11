Хоценко призвал жителей Омской области не нагнетать панику из-за паводка

«Сейчас на севере области сложилась довольно непростая ситуация, связанная с весенним паводком. На местах работают сотни людей: волонтеры, спасатели, МЧС, энергетики, коммунальщики и местные жители. Благодарю всех, кто в этот трудный для региона момент, находится на службе и помогает. Спасибо! — выразил признательность Виталий Хоценко. — Хочу обратиться ко всем журналистам, блогерам, местным жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой информации, чтобы не сеять панику. Наша главная цель — помочь людям справиться со стихией, а затем всем вместе все восстановить», — заявил глава Омской области.