Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в сфере транспорта и логистики

Министр транспорта Марат Карабаев провел рабочую встречу с Министром транспорта Республики Узбекистан Илхомом Махкамовым, передает DKNews.kz.

Источник: Министерство транспорта РК

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества, возможности его дальнейшей активизации, а также реализации совместных проектов в сферах развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, строительства транспортной инфраструктуры.

В частности, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта «Строительство новой ЖД линии Дарбаза — Мактаарал». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.

Говоря о сотрудничестве в области автоперевозок, следует отметить, что автоперевозки между странами осуществляются на основании Межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках.

«Объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом за прошлый год увеличился на 6% и составил 1,8 млн тонн. В целом наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в области автоперевозок».

Марат Карабаев

Гражданская авиация является флагманом транспортно-логистического хаба. В настоящее время между городами Казахстана и Узбекистана выполняется 37 рейсов в неделю. В прошлом году в Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, также договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в 2 раза по маршрутам Астана — Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю, Алматы — Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю, а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю.

Что касается строительства жд дороги «Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», казахстанская сторона поддерживает инициативу Узбекистана. Казахстан готов участвовать в реализации данного проекта посредством предоставления материалов верхнего строения железнодорожных путей.

«Убежден, что реализация проекта будет способствовать развитию регионального сообщения и торговли для стран Центральной Азии, так как откроется доступ к крупным морским портам Южно-Азиатского региона».

Марат Карабаев

В целом перевозка и транзит грузов между двумя странами автотранспортом осуществляются на безразрешительной основе согласно Межправительственному Соглашению.

По итогам встречи стороны подписали Дорожную карту по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Узбекистаном и Казахстаном на 2024−2025 гг.

Резюмируя, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам повестки дня.