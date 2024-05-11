Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в сфере транспорта и логистики

Гражданская авиация является флагманом транспортно-логистического хаба. В настоящее время между городами Казахстана и Узбекистана выполняется 37 рейсов в неделю. В прошлом году в Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, также договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в 2 раза по маршрутам Астана — Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю, Алматы — Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю, а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю.