Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в сфере транспорта и логистики

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества, возможности его дальнейшей активизации, а также реализации совместных проектов в сферах развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, строительства транспортной инфраструктуры.
В частности, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта «Строительство новой ЖД линии Дарбаза — Мактаарал». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.
Говоря о сотрудничестве в области автоперевозок, следует отметить, что автоперевозки между странами осуществляются на основании Межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках.
«Объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом за прошлый год увеличился на 6% и составил 1,8 млн тонн. В целом наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в области автоперевозок».
Гражданская авиация является флагманом транспортно-логистического хаба. В настоящее время между городами Казахстана и Узбекистана выполняется 37 рейсов в неделю. В прошлом году в Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, также договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в 2 раза по маршрутам Астана — Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю, Алматы — Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю, а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю.
Что касается строительства жд дороги «Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», казахстанская сторона поддерживает инициативу Узбекистана. Казахстан готов участвовать в реализации данного проекта посредством предоставления материалов верхнего строения железнодорожных путей.
«Убежден, что реализация проекта будет способствовать развитию регионального сообщения и торговли для стран Центральной Азии, так как откроется доступ к крупным морским портам Южно-Азиатского региона».
В целом перевозка и транзит грузов между двумя странами автотранспортом осуществляются на безразрешительной основе согласно Межправительственному Соглашению.
По итогам встречи стороны подписали Дорожную карту по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Узбекистаном и Казахстаном на 2024−2025 гг.
Резюмируя, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам повестки дня.