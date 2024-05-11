В Европарламенте призвали к повышению ядерной обороноспособности Европы

«Это предложение Франции, о котором мы должны поговорить. Я разочарован тем, что Олаф Шольц, федеральное правительство потеряли дар речи и не ответили на него», — сказал Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews.
В середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France2 и TF1 говорил, что ядерное оружие не должно восприниматься как инструмент угрозы. Господин Макрон считает, что наличие у страны ядерного оружия является скорее инструментом безопасности. Заявления об использовании ядерного оружия со стороны России французский президент назвал неуместными.
6 мая российский Генштаб сообщил, что начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. В них будут отрабатываться вопросы применения тактического ядерного оружия. Учения, как объяснили в Минобороны, проводятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет об Эмманюэле Макроне и главе британского МИДа Дэвиде Кэмероне.