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В Европарламенте призвали к повышению ядерной обороноспособности Европы

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал к созданию европейского ядерного оружия. В ходе выступления на телеканале B24 господин Вебер поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

Источник: Freepik

«Это предложение Франции, о котором мы должны поговорить. Я разочарован тем, что Олаф Шольц, федеральное правительство потеряли дар речи и не ответили на него», — сказал Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews.

В середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France2 и TF1 говорил, что ядерное оружие не должно восприниматься как инструмент угрозы. Господин Макрон считает, что наличие у страны ядерного оружия является скорее инструментом безопасности. Заявления об использовании ядерного оружия со стороны России французский президент назвал неуместными.

6 мая российский Генштаб сообщил, что начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. В них будут отрабатываться вопросы применения тактического ядерного оружия. Учения, как объяснили в Минобороны, проводятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет об Эмманюэле Макроне и главе британского МИДа Дэвиде Кэмероне.

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