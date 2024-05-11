В Европарламенте призвали к повышению ядерной обороноспособности Европы

6 мая российский Генштаб сообщил, что начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. В них будут отрабатываться вопросы применения тактического ядерного оружия. Учения, как объяснили в Минобороны, проводятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет об Эмманюэле Макроне и главе британского МИДа Дэвиде Кэмероне.