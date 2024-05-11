Эксперт прокомментировал учения НАТО в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Частые совместные военные учения с НАТО в Молдавии нарушают нейтральный статус республики, считает молдавский политолог, доктор философии и историк Борис Шаповалов.
Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
«Учения просто так не проводятся, это я знаю, как военный офицер в отставке. Если раньше, в прошлом и позапрошлом десятилетии, учения с участием военных из НАТО были один-два раза в год, то сейчас и месяца не проходит, чтобы наша Национальная армия не участвовала в каких-то в учениях с НАТО или с какими-то европейскими странами, или с США. Это вызывает обеспокоенность и настороженность. Это значит, Молдавия, как государство, давно не придерживается конституции. И все эти различные программы с НАТО, сотрудничество, партнерство, совместные учения нейтрального статуса порочат закрепленный в конституции Молдавии ее нейтральный статус».
Эксперт напомнил, что бюджет минобороны Молдавии в нынешнем году вырос в два раза, в основном за счет западных кредитов.
«Мы закупаем какие-то непонятные радары, которые абсолютно бесполезны без средств ПВО, нам дают кредиты, нас заставляют эти деньги использовать на вооружения, абсолютно ненужное. Это вызывает много вопросов. В то время, когда люди уезжают из страны, когда нет рабочих мест в сельской местности, когда постоянно растут цены, инфляция, мы проводим учения с НАТО. Неужели власти готовят нас к какой-то войне? Она абсолютно не нужна ни одному гражданину Молдавии. Мы всегда были мирным народом», — подчеркнул Шаповалов.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.