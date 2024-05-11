Эксперт прокомментировал учения НАТО в Молдавии

«Учения просто так не проводятся, это я знаю, как военный офицер в отставке. Если раньше, в прошлом и позапрошлом десятилетии, учения с участием военных из НАТО были один-два раза в год, то сейчас и месяца не проходит, чтобы наша Национальная армия не участвовала в каких-то в учениях с НАТО или с какими-то европейскими странами, или с США. Это вызывает обеспокоенность и настороженность. Это значит, Молдавия, как государство, давно не придерживается конституции. И все эти различные программы с НАТО, сотрудничество, партнерство, совместные учения нейтрального статуса порочат закрепленный в конституции Молдавии ее нейтральный статус».