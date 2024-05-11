Полиция Молдовы намерена оштрафовать 189 человек за ношение георгиевских лент

По словам главы пресс-службы Генерального инспектората полиции (ГИП) Дианы Фетко, непосредственно девятого мая правоохранители только фиксировали факты ношения лент для того, чтобы позже вызвать людей для составления протоколов. На месте документы не оформлялись, чтобы «не допускать провокаций или конфликтов», отметила чиновник.