Полиция Молдовы намерена оштрафовать 189 человек за ношение георгиевских лент

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Полиция собирается оштрафовать 189 человек за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня Победы.
По словам главы пресс-службы Генерального инспектората полиции (ГИП) Дианы Фетко, непосредственно девятого мая правоохранители только фиксировали факты ношения лент для того, чтобы позже вызвать людей для составления протоколов. На месте документы не оформлялись, чтобы «не допускать провокаций или конфликтов», отметила чиновник.
«Мы зафиксировали 189 случаев правонарушений, ношения двухцветной ленты. Личности 73 человек уже установлены. Остальные будут идентифицированы в ближайшие дни», — сказала Фетко.
Она также сообщила, что уже девятого мая правоохранительные органы начали 16 судебных разбирательств по факту ношения георгиевских лент. Четыре из них инициированы в Кишиневе, еще 12 — в районах.
Накануне Дня Победы многие молдавские общественники, правозащитники и политики назвали запрет властей на ношение георгиевских лент незаконным и призвали жителей страны не опасаться санкций. Они заверили, что люди, оспорившие прошлогодние штрафы, все были оправданы в судах.