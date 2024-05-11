Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым

Путин отметил, что ранее просил избежать сбоев в текущей работе до формирования нового кабинета министров и отметил, что под началом Мантурова сосредоточено функционирование «всей промышленности».
«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках “Ростеха”, и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время», — сказал он.
Ранее источники РБК сообщали, что Мантуров в новом правительстве сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. По словам двух источников, на пост главы министерства рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Возглавлять правительство будет Михаил Мишустин, занявший пост премьера в 2020 году. Путин переназначил его 10 мая после утверждения кандидатуры Госдумой. О других назначениях в кабинете министров, ушедшем в отставку после инаугурации президента, пока официально не сообщалось.
Источники РБК говорили о следующих возможных перестановках:
Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, одним из кандидатов на этот пост стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;
Олег Матыцин может лишиться места главы Минспорта, в числе кандидатов на эту должность — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и два заместителя Матыцина — Одес Байсултанов и Азат Кадыров;
Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе;
глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, при этом он не будет совмещать его с постом министра, который может получить первый замглавы ведомства Оксана Лут;
министр транспорта Виталий Савельев также является кандидатом в вице-премьеры — для курирования транспортных вопросов.
Согласно информации собеседников РБК, сохранят свои посты в правительстве первый замглавы камбина Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников.