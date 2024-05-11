Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. «Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы», — сказал польский премьер.