Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе — здесь, с востока», — сказал Туск.
Он надеется, что к финансированию работ подключится Европейский союз. «Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского союза. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа, я верю, что мы это получим, должна будет инвестировать с свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы», — сказал польский премьер.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.