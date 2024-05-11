Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников

Напомним, ранее появилась информация о том, что силами ПВО в небе над Волгоградской и Курской областями были сбиты 7 беспилотных аппаратов самолетного типа.
Губернатор Волгоградской области подтвердил, что все БПЛА успешно перехватили и нейтрализовали.
«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — прокомментировал Андрей Бочаров.
Это уже не первая попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион. В марте 2024 года массированное нападение также успешно нейтрализовали без пострадавших.