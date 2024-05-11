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Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников

В ночь на 11 мая сразу три региона РФ подверглись очередному нападению с применением БПЛА и реактивной артиллерии.

Источник: Волгоградская правда

Напомним, ранее появилась информация о том, что силами ПВО в небе над Волгоградской и Курской областями были сбиты 7 беспилотных аппаратов самолетного типа.

Губернатор Волгоградской области подтвердил, что все БПЛА успешно перехватили и нейтрализовали.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — прокомментировал Андрей Бочаров.

Это уже не первая попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион. В марте 2024 года массированное нападение также успешно нейтрализовали без пострадавших.