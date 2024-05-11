Макрон заявил, что ЕС в ближайшие недели усилит поддержку Украины

«Я искренне надеюсь, что нам не придется вступать в войну, Франция — не держава войны, а держава мира, но если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, вот почему мы должны являться сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, иногда говоря им: “Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся”, — сказал Макрон.