Макрон заявил, что Европа находится в опасности

«Если смотреть на вещи объективно, то у нас, европейцев, недостаточно средств, чтобы защитить себя, — отметил он. — Поэтому, прежде всего, мы находимся в опасности в военном и геополитическом плане».
По его словам, эта опасность вызвана украинским конфликтом, одна из сторон которого — Россия — «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории». Кроме того, по мнению президента, угроза Европе связана с тем, что «везде в мире идет процесс наращивания вооружений — в Китае, США, России и Иране, который пытается получить ядерное оружие».
Макрон также считает, что «Европа находится в опасности в экономическом и технологическом плане». «Сегодня мы сталкиваемся с риском [экономического] спада», — сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что рост экономики ЕС за последние 30 лет был в два раза медленнее, чем в США. «Мы слишком много регулируем, недостаточно инвестируем, у нас недостаточный бюджетный потенциал, мы быстрее всех осуществляем декарбонизацию, не вкладывая в это средства. Поэтому мы рискуем столкнуться с экономическим спадом, который сделал бы нас зависимыми и больше не позволил бы нам финансировать нашу модель», — заявил Макрон.
Чтобы этого избежать, Макрон предлагает, в частности, ускорить декарбонизацию экономики и развивать сельское хозяйство.
В ходе своего выступления в Сорбонне в конце апреля французский лидер предупредил о том, что Европа «может умереть». Вместе с тем он заявил, что ЕС не должен быть «вассалом США», и рассказал о намерении обсудить новую стратегию безопасности на континенте. Макрон также призвал европейцев быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.