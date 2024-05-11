Макрон заявил, что Европа находится в опасности

Макрон также считает, что «Европа находится в опасности в экономическом и технологическом плане». «Сегодня мы сталкиваемся с риском [экономического] спада», — сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что рост экономики ЕС за последние 30 лет был в два раза медленнее, чем в США. «Мы слишком много регулируем, недостаточно инвестируем, у нас недостаточный бюджетный потенциал, мы быстрее всех осуществляем декарбонизацию, не вкладывая в это средства. Поэтому мы рискуем столкнуться с экономическим спадом, который сделал бы нас зависимыми и больше не позволил бы нам финансировать нашу модель», — заявил Макрон.