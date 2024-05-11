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Уехавший из Польши судья Шмидт рассказал о своих перспективах в Беларуси

Судья Шмидт, покинувший Польшу, рассказал, над чем намерен работать в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт, попросивший политическое убежище в Беларуси, в интервью БелТА рассказал о своих перспективах в Беларуси.

«Я бы хотел остаться в Беларуси и работать здесь. Я бы хотел работать над нормализацией взаимоотношений Беларуси и Польши», — подчеркнул Шмидт.

По его мнению, отношения между простыми людьми двух стран-соседок нормальные, проблемы — в польских политиках.

Томаш Шмидт считает, что Польша и Беларусь должны жить мирно и в согласии.

«В этом направлении нам нужно работать», — отметил Шмидт.

Кстати, вот какие заявления сделал попросивший убежища в Беларуси польский судья Томаш Шмидт: восстановление диалога с Беларусью и Россией, просьба о защите, отношение поляков к белорусам. А Польша завила о начале строительства фортификаций на границе с Беларусью.