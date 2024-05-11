Уехавший из Польши судья Шмидт рассказал о своих перспективах в Беларуси

Кстати, вот какие заявления сделал попросивший убежища в Беларуси польский судья Томаш Шмидт: восстановление диалога с Беларусью и Россией, просьба о защите, отношение поляков к белорусам. А Польша завила о начале строительства фортификаций на границе с Беларусью.