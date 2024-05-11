Молдова и Индия ввели безвизовый режим для дипломатических паспортов

В индийском МИД отметили, что подписанный документ позволит владельцам дипломатических и служебных паспортов одной страны путешествовать в другую без визы и выразили уверенность, что заключенное соглашение придаст дополнительный импульс дружественным и сердечным отношениям между двумя странами.