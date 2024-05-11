Молдова и Индия ввели безвизовый режим для дипломатических паспортов

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Молдова и Индия заключили соглашение о безвизовом режиме пересечения границ для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Документ был был подписан в Нью-Дели секретарем западного направления Министерства иностранных дел (МИД) Индии Паваном Капуром и послом Ркспублики Молдова в Индии Аной Табан.
«После вступления в силу оно соглашение значительно упростит наше дипломатическое сотрудничество. Это важный шаг на пути укрепления молдавско-индийских дружественных отношений», — написала Табан в соцсети X.
В индийском МИД отметили, что подписанный документ позволит владельцам дипломатических и служебных паспортов одной страны путешествовать в другую без визы и выразили уверенность, что заключенное соглашение придаст дополнительный импульс дружественным и сердечным отношениям между двумя странами.