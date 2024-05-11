Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Выделение квот для узбекских студентов в катарских университетах и увеличение их количества, обмены между школами и высшими учебными заведениями двух стран, а также организацию совместных образовательных программ и научных проектов и исследований обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр образования и высшего образования Катара Бутайна бинт Али Аль-Нуайми, сообщает ИА «Дунё».