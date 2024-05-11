Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Выделение квот для узбекских студентов в катарских университетах и увеличение их количества, обмены между школами и высшими учебными заведениями двух стран, а также организацию совместных образовательных программ и научных проектов и исследований обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр образования и высшего образования Катара Бутайна бинт Али Аль-Нуайми, сообщает ИА «Дунё».
Как отметила министр, одним из направлений сотрудничества может стать взаимный обмен между старшеклассниками.
«В сотрудничестве с Министерством культуры Катара в апреле прошлого года группа катарских детей школьного возраста посетила Ташкент и Самарканд. Отметив, что данный проект был успешно реализован, катарская сторона выразила заинтересованность в организации подобных мероприятий на постоянной и взаимной основе», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров достигнута договоренность о рассмотрении инициативы проведения форума ректоров Узбекистана и арабских стран Залива и продолжении диалога по ряду других проектов в сфере образования.