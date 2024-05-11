Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана завершились в Алматы

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Сегодня в Алматы завершились переговоры министров иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и Республики Азербайджан Джейхуном Байрамовым, передают МИД Армении и Азербайджана.
По данным дипломатов, переговоры в алматинском Доме Дружбы помогли продолжить обсуждение проекта двустороннего Соглашения об установлении мира между двумя государствами.
«Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также соглашения, достигнутые в этом направлении».
Стороны, отметили дипломаты, договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.
«В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в двустороннем формате», — подчеркивается в сообщениях.
Главы внешнеполитических ведомств обоих государств выразили признательность казахстанскому коллеге за предоставленную республикой переговорную площадку.