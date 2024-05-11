Премьер Мишустин поддержал предложение депутата от Челябинской области

В ходе обсуждения кандидатуры Мишустина депутат нижней палаты парламента от Южного Урала Яна Лантратова предложила одновременно с проектом утверждаемого депутатами бюджета публиковать список объектов, на которые будут выделяться средства.
По идее Лантратовой, депутаты должны иметь не обобщённую информацию по регионам-получателем федеральных субсидий, но и сведения об том, на строительство или восстановление каких объектов социальной инфраструктуры пойдут деньги.
По мнению парламентария, такие меры необходимо принять из-за наличия в субъектах федерации объектов, которые представляют опасность для граждан, но не попадают в программы обновления. Такие случаи приходится решать в частном порядке.
Премьер ответил, что данные вопросы уже прорабатываются правительством и к июню-июлю будет совершён переход от адресной инвестиционной программы, к реестру объектов с федфинансированием. Доступ к реестру будет предоставлен и членам парламента.