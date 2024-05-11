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Новый госорган появится в Казахстане

В Казахстане создадут новый комитет при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Постановление о создании нового комитета подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

«Правительство РК постановляет: образовать республиканское государственное учреждение “Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан”, — сказано в документе.

В пояснительной записке к проекту сказано, что для создания нового комитета при МЧС потребуются дополнительные затраты в размере 1 638 715 000 тенге. Бюджет рассчитан на 2024−2028 годы.

«Реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов», — говорится в записке.

Постановление вступает в силу со дня подписания, тем не менее проект документа будет находиться на обсуждении до 24 мая.

МЧС