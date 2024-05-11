Новый госорган появится в Казахстане

Постановление о создании нового комитета подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
«Правительство РК постановляет: образовать республиканское государственное учреждение “Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан”, — сказано в документе.
В пояснительной записке к проекту сказано, что для создания нового комитета при МЧС потребуются дополнительные затраты в размере 1 638 715 000 тенге. Бюджет рассчитан на 2024−2028 годы.
«Реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов», — говорится в записке.
Постановление вступает в силу со дня подписания, тем не менее проект документа будет находиться на обсуждении до 24 мая.