Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

«Принятое решение, безусловно, является свидетельством высокого доверия со стороны президента Российской Федерации и признанием ваших бесспорных заслуг на этом крайне ответственном государственном посту в предыдущий период», — говорится в поздравлении.
Головченко отметил, что благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, российская экономика достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться.
«В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества» , — подчеркнул он.
Глава белорусского правительства подтвердил готовность к продолжению конструктивного доверительного диалога в целях реализации определенного главами двух государств курса на всестороннее углубление интеграции Белоруссии и России и пожелал своему коллеге крепкого здоровья, энергии и сил для будущих свершений во благо РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.