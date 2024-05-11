Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.