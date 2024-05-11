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Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации, подтвердил готовность к продолжению диалога по углублению интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Принятое решение, безусловно, является свидетельством высокого доверия со стороны президента Российской Федерации и признанием ваших бесспорных заслуг на этом крайне ответственном государственном посту в предыдущий период», — говорится в поздравлении.

Головченко отметил, что благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, российская экономика достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться.

«В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества» , — подчеркнул он.

Глава белорусского правительства подтвердил готовность к продолжению конструктивного доверительного диалога в целях реализации определенного главами двух государств курса на всестороннее углубление интеграции Белоруссии и России и пожелал своему коллеге крепкого здоровья, энергии и сил для будущих свершений во благо РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

Мишустин Михаил