Главы МИД Азербайджана и Армении провели раунд переговоров в Алматы

1 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о согласии глав МИД Азербайджана и Армении провести в Алматы мирные переговоры. 26 апреля армянский МИД сообщал, что получил от азербайджанской стороны предложения по тексту. 9 апреля комиссия Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы согласовала делимитацию границ на нескольких участках. Договор о делимитации будет основан на положениях Алма-Атинской декларации. Подписать его стороны должны 15 мая.