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Главы МИД Азербайджана и Армении провели раунд переговоров в Алматы

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели раунд переговоров в Алматы, сообщило азербайджанское дипведомство. Стороны обсудили вопросы демаркации государственных границ и пути соглашения о мире, договорились продолжать переговоры по открытым темам.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению азербайджанского МИДа, в рамках встреч 10 и 11 мая в Алматы господа Байрамов и Мирзоян обсудили прогресс, достигнутый в ходе делимитации границы. Кроме того, министры обсудили пункты соглашения «О мире и учреждении межгосударственных отношений».

«Стороны отметили сохранение определенных разногласий, договорились продолжить переговоры по открытым вопросам», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе визита министры встретились с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Политики провели встречи как отдельно, так и в трехстороннем форме. Господин Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.

1 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о согласии глав МИД Азербайджана и Армении провести в Алматы мирные переговоры. 26 апреля армянский МИД сообщал, что получил от азербайджанской стороны предложения по тексту. 9 апреля комиссия Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы согласовала делимитацию границ на нескольких участках. Договор о делимитации будет основан на положениях Алма-Атинской декларации. Подписать его стороны должны 15 мая.

22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале процесса делимитации границы в Тавушской области. До этого МИД Армении сообщил, что по достижении предварительной договоренности Баку отойдут четыре села Тавушской области, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов. В Ереване из-за решения армянского правительства начались демонстрации с требованием отставки Никола Пашиняна.

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дипломатия