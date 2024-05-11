Главы МИД Азербайджана и Армении провели раунд переговоров в Алматы

Согласно сообщению азербайджанского МИДа, в рамках встреч 10 и 11 мая в Алматы господа Байрамов и Мирзоян обсудили прогресс, достигнутый в ходе делимитации границы. Кроме того, министры обсудили пункты соглашения «О мире и учреждении межгосударственных отношений».
«Стороны отметили сохранение определенных разногласий, договорились продолжить переговоры по открытым вопросам», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе визита министры встретились с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Политики провели встречи как отдельно, так и в трехстороннем форме. Господин Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.
1 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о согласии глав МИД Азербайджана и Армении провести в Алматы мирные переговоры. 26 апреля армянский МИД сообщал, что получил от азербайджанской стороны предложения по тексту. 9 апреля комиссия Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы согласовала делимитацию границ на нескольких участках. Договор о делимитации будет основан на положениях Алма-Атинской декларации. Подписать его стороны должны 15 мая.
22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале процесса делимитации границы в Тавушской области. До этого МИД Армении сообщил, что по достижении предварительной договоренности Баку отойдут четыре села Тавушской области, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов. В Ереване из-за решения армянского правительства начались демонстрации с требованием отставки Никола Пашиняна.