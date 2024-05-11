Грузия вводит новые правила для белорусских туристов с 1 июня

Грузия вводит новые правила для иностранных туристов, в том числе туристов из Беларуси, с 1 июня 2024, пишет kp.ru. Так, с этой даты все посетители страны обязаны будут иметь медстраховку на все время поездки. Такое требование содержится в обновленном законе «О туризме и курортах», принятом еще в конце 2023 года, но с 1 июня 2024 года новшества вступают в силу.