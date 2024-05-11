Запад может «ликвидировать» Зеленского, считает Пушилин

«Так вот, от перемены фамилии, лиц на Украине особо эта ситуация (в стране — ред.) не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну, а потом там есть определенная развилка — от того, что он будет отстранен в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые еще пытаются и надеются на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес. То есть, это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но, я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию», — сказал Пушилин.