Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ

Согласно порталу, члены Республиканской партии, близкие к окружению обоих, считают, что примирение Трампа и Хейли отвечает их взаимным интересам. Так, например, у Хейли есть глубокие связи со спонсорами, которые настороженно относятся к Трампу, а также она могла бы помочь ему привлечь голоса некоторых республиканцев с высшим образованием, пишет издание. Портал добавляет, что если Хейли, не поддержавшая Трампа, и дальше будет придерживаться этой позиции, а Трамп проиграет на выборах, она может столкнуться с обвинениями со стороны многих республиканцев, что в свою очередь, вероятно, поставит под угрозу ее любую новую президентскую кампанию или будущее в политике партии.