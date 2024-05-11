Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ

Ранее ключевые соперники Трампа от республиканцев — Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис — публично объявили о решении выйти из предвыборной гонки.
«Предвыборный штаб Дональда Трампа активно рассматривает Никки Хейли в качестве его кандидата на пост в вице-президенты», — сообщает портал.
Как пишет издание, Трамп мог бы выбрать Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему победить на выборах, избежать потенциального судебного заключения и покрыть многомиллионные юридические счета в случае его поражения.
Согласно порталу, члены Республиканской партии, близкие к окружению обоих, считают, что примирение Трампа и Хейли отвечает их взаимным интересам. Так, например, у Хейли есть глубокие связи со спонсорами, которые настороженно относятся к Трампу, а также она могла бы помочь ему привлечь голоса некоторых республиканцев с высшим образованием, пишет издание. Портал добавляет, что если Хейли, не поддержавшая Трампа, и дальше будет придерживаться этой позиции, а Трамп проиграет на выборах, она может столкнуться с обвинениями со стороны многих республиканцев, что в свою очередь, вероятно, поставит под угрозу ее любую новую президентскую кампанию или будущее в политике партии.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Джо Байденом и Трампом, который проиграл демократу на выборах 2020 года и не сумел переизбраться на высший государственный пост.