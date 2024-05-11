Владимир Путин назначил в Омск три новых судьи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах Омска. Приказом главы государства, на эту должность в Кировском районном суде назначена Ирина Кравченко, в Октябрьском районном суде — Наталья Васина, а Центральном суде — Вероника Брэдгауэр.
Ранее президент назначил в омские суды четырёх человек: Жанна Кудрина и Галина Пархоменко стали судьями Омского областного суда, Мария Камышова — Советского районного суда, а Евгений Мосолов — Центрального районного суда.
Кандидатуры судей представила президенту Владимиру Путину Квалификационная коллегия судей Омской области.
Ранее в отставку ушла мировой судья участка № 52 в Кировском судебном районе Инна Шушпан и судья Центрального районного суда Омска Надежда Казанцева.
Кроме того, судья в отставке Владимир Сергеев привлечён к работе в должности судьи Первомайского районного суда Омска на период до года, пока вакансия не будет закрыта.