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Владимир Путин назначил в Омск три новых судьи

Соответствующий приказ был подписан 10 мая.

Источник: Om1.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах Омска. Приказом главы государства, на эту должность в Кировском районном суде назначена Ирина Кравченко, в Октябрьском районном суде — Наталья Васина, а Центральном суде — Вероника Брэдгауэр.

Ранее президент назначил в омские суды четырёх человек: Жанна Кудрина и Галина Пархоменко стали судьями Омского областного суда, Мария Камышова — Советского районного суда, а Евгений Мосолов — Центрального районного суда.

Кандидатуры судей представила президенту Владимиру Путину Квалификационная коллегия судей Омской области.

Ранее в отставку ушла мировой судья участка № 52 в Кировском судебном районе Инна Шушпан и судья Центрального районного суда Омска Надежда Казанцева.

Кроме того, судья в отставке Владимир Сергеев привлечён к работе в должности судьи Первомайского районного суда Омска на период до года, пока вакансия не будет закрыта.

Путин Владимир