Пушилин призвал освободить все русские города

«Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но, преимущественно, это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам, это недопустимо», — заявил Пушилин.
«Я говорю, конечно же, и про Харьков, я также говорю и про Одессу, я говорю и про Днепропетровск, я говорю и про многие другие города, настоящие русские города. Если копнуть в историю, (это города — ред.) которые по нашему убеждению должны и оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена», — добавил Пушилин.
Размышляя о возможности мирных переговоров с Киевом, Пушилин сказал, что сроки назвать тяжело. «По срокам мне говорить тяжелее, потому что ситуация сложная, здесь же нужно учитывать еще и геополитическую составляющую, а то, что рано или поздно будут подписаны какие-то документы, наверняка так и будет. С нашей позиции, с моей лично, все же для меня была бы приемлема полная капитуляция со стороны Украины», — считает глава ДНР.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.