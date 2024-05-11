Пушилин призвал освободить все русские города

«Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но, преимущественно, это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам, это недопустимо», — заявил Пушилин.