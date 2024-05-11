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Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Говорить о полностью подтверждённых данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт», — сказал Пушилин.