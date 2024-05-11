ФСВТС вывели из подчинения Минобороны

Мишустин занимал пост премьера с января 2020 года, его предшественником был Дмитрий Медведев. Предыдущие десять лет он возглавлял ФНС. В ходе заседания Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на должность главы правительства, Мишустин назвал основной задачей властей поддержку военных. В частности, он пообещал оперативное обеспечение участников военной операции техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием и экипировкой, а их семьям — своевременные выплаты и льготы.