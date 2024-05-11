Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

«Исключать нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Уточняется, что вопрос был задан 7 мая.
В начале апреля Нарышкин заявлял, что уровень контактов РФ и США по вопросу противодействия терроризму очень низкий. По его словам, между странами действует контртеррористический канал, но он ограничен.
При этом в феврале глава СВР заявил, что планирует в будущем встретиться с Бёрнсом, но точных сроков пока нет. В беседе с журналистами он отметил, что контакты будут и о них сообщат.
Нарышкин добавил, что российская разведка, по его мнению, лучшая в мире.
Нарышкин и Бёрнс ранее общались в конце июня 2023 года. Американский коллега созвонился с Нарышкиным, и они обсудили ситуацию вокруг Украины. Разговор продлился около часа, возможность личной встречи Нарышкин и Бёрнс тогда не обсуждали, но глава СВР считал ее тогда вполне вероятной.
В январе того же года Роскомнадзор сообщил о блокировке сайтов ЦРУ и Федерального бюро расследований (ФБР) США на территории России. Причиной стали выложенные на них недостоверные сведения, дисредитирующие Вооруженные силы России.
Доступ был ограничен к сайтам с адресами www.cia.gov и www.fbi.gov, пишет «Газета.Ru».