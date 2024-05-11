В Молдове будут открыты 52 участка для голосования на выборах в Европарламент

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Румынии откроет 52 участка для голосования на предстоящих выборах в Европейский парламент. Из них 13 будут работать в Кишиневе, остальные в пригородах столицы и районах.
Всего румынский МИД организует работу 915 электоральных участка за пределами страны, чтобы все обладатели румынских паспортов смогли отдать свой голос за будущих евродепутатов.
Число зарубежных участков определяется количеством граждан Румынии, проживающих в той или иной стране. Наибольшее число пунктов голосования будет открыто румынским МИД в Италии (150), Испании (147), Великобритании (104), Германии (87), Франции (67).
В МИД Румынии напомнили, что на выборах в Европарламент можно будет проголосовать всем гражданам, обладающим правом голоса и проживающим за границей, на любом избирательном участке на основании любого румынского документа, удостоверяющего личность.
Голосование пройдет 9 июня 2024 года с 7.00 и до 22.00 по местному времени.