Казахстан намерен наращивать сотрудничество с рядом стран

«Посол Казахстана в Японии Сабр Есимбеков проинформировав парламентского вице-министра экологии Японии Кентаро Асахи о планируемых двусторонних и многосторонних мероприятиях, отметил потенциал дальнейшего развития сотрудничества в области зеленой энергетики, окружающей среды и декарбонизации», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что провинция Пенджаб Пакистана намерена наращивать сотрудничество с казахстанскими регионами.
«В ходе встречи посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин проинформировал о казахстанско-пакистанской повестке, реализуемых и планируемых мероприятиях, ориентированных на укрепление сотрудничества и расширение каналов коммуникаций, сделав особый акцент на необходимости развивать отношения с провинцией Пенджаб, являющейся наиболее крупным и в индустриальном плане развитым регионом», — говорится в сообщении.
Со своей стороны, отмечается, что главный министр ведущей провинции Пакистана Пенджаб Марьям Наваз Шариф подчеркнула, что Казахстан рассматривается в качестве важного партнера в регионе Центральной Азии, выразив готовность оказывать полную поддержку инициативам, нацеленным на наращивание межпровинциального сотрудничества.
Также сообщается, что Кистафин пригласил главу Пенджаба посетить Казахстан в 2024 году. В свою очередь Шариф с благодарностью приняла приглашение совершить визит в нашу страну для придания дополнительного импульса расширению двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем указывается, что Казахстан и Индонезия намерены расширять сотрудничество в сфере инвестиций.
«Состоялся второй раунд переговоров по заключению соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Индонезия о поощрении и взаимной защите инвестиций».
Отмечается, что в переговорах приняли участие представители министерств иностранных дел, юстиции, торговли и интеграции, а также судебной администрации РК и АО «НК “Kazakh Invest” от казахской стороны. Со стороны Индонезии в переговорах присутствовали представители министерств иностранных дел, инвестиций и управления финансовых услуг.
Указывается, что по итогам мероприятия сторонам удалось достичь концептуального согласия по всем ключевым вопросам текста проекта вышеуказанного соглашения. Проведение следующего раунда запланировано в июне 2024 года посредством видеоконференцсвязи.