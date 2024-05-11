Казахстан намерен наращивать сотрудничество с рядом стран

Отмечается, что в переговорах приняли участие представители министерств иностранных дел, юстиции, торговли и интеграции, а также судебной администрации РК и АО «НК “Kazakh Invest” от казахской стороны. Со стороны Индонезии в переговорах присутствовали представители министерств иностранных дел, инвестиций и управления финансовых услуг.