Захарова: все причастные к терактам на территории России понесут неотвратимое наказание

«11 мая, в день юбилея ДНР, украинские неонацисты обстреляли город Донецк из американских ракет HIMARS. В результате прямого попадания по ресторану “Парадиз” в Кировском районе погибли три человека, еще восемь ранены, в том числе 12-летняя девочка, — говорится в комментарии Захаровой. — Удары наносились и по другим районам города. Взрывы прогремели недалеко от недавно открытого в регионе перинатального центра и в кафе, у которого собирались участники автопробега, посвященного Дню республики. К счастью, никто из находившихся там людей не пострадал».
«Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что 11 мая исполнилось 10 лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. «Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — указала дипломат. «Убеждены, что как бы ни пытался режим Зеленского в бессильной злобе воспрепятствовать нашему курсу на восстановление исторической справедливости, ничего у него не получится. Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами», — подчеркнула официальный представитель МИД.
О референдуме
По словам Захаровой, «мужество и стойкость дончан и луганчан, которых не смогли сломить засевшие пока в Киеве укронацисты», вызывает восхищение. «Сегодня ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью нашей общей Родины — Российской Федерации, — подчеркнула она. — Благодаря поддержке всей страны, всего нашего народа в республиках полным ходом идет масштабное восстановление разрушенного войной хозяйства, реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей».
На плебисците, по словам Захаровой, большинство голосовавших в тогдашних Донецкой и Луганской областях Украины высказались за самоопределение регионов. Поводом для этого стало несогласие людей с националистической политикой киевского режима, пришедшего к власти в стране в результате антиконституционного вооруженного госпереворота. За суверенитет высказалось большинство участников плебисцитов: в ЛНР — 96,2% и ДНР — 89,7%. По этому случаю установлены праздничные даты: 11 мая — День республики отмечается в ДНР, 12 мая — в ЛНР. «На Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали обреченные раздражение и ярость», — констатировала Захарова.