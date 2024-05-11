Захарова: все причастные к терактам на территории России понесут неотвратимое наказание

Захарова отметила, что 11 мая исполнилось 10 лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. «Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — указала дипломат. «Убеждены, что как бы ни пытался режим Зеленского в бессильной злобе воспрепятствовать нашему курсу на восстановление исторической справедливости, ничего у него не получится. Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами», — подчеркнула официальный представитель МИД.