Песков указал на сознательное нагнетание Европой напряженности вокруг Украины

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз сообщил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. 11 мая он заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Комментируя эти заявления, газета Le Figaro указала, что президенту Франции нравится выставлять себя военным лидером.