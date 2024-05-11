Песков указал на сознательное нагнетание Европой напряженности вокруг Украины

«Европейцы идут ва-банк, они видят, что ситуация меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию», — заявил Песков, видео 11 мая опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас «момент очень ответственный», а также охарактеризовал действия Европы как «сильно провокационные».
Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз сообщил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. 11 мая он заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Комментируя эти заявления, газета Le Figaro указала, что президенту Франции нравится выставлять себя военным лидером.
3 мая Песков назвал заявления Макрона очень опасными и отметил, что российская сторона продолжит наблюдать за развитием этой темы. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на следующий день заявил, что не понимает цель заявлений президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.
До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.