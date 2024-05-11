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Президент Чехии предложил Украине обменять НАТО на гарантии безопасности

Президент Чехии Петр Павел заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности в ходе переговоров. По его словам, гарантии безопасности в том числе подразумевают военное присутствие войск стран-гарантов.

Источник: AP 2023

«Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии безопасности, когда речь идет о военном присутствии», — заявил Петр Павел австрийскому изданию Die Presse.

По данным источников газеты Welt, послы 27 стран Евросоюза согласовали конфиденциальный проект, описывающий гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать до ее вступления в НАТО. По информации издания, предоставить гарантии согласились Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия и Великобритания.

Страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине в июле 2023 года по итогам саммита НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что страны НАТО не договорятся о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет уже этим летом 9—11 июля.

дипломатия
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