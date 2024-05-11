Президент Чехии предложил Украине обменять НАТО на гарантии безопасности

Страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине в июле 2023 года по итогам саммита НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что страны НАТО не договорятся о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет уже этим летом 9—11 июля .