Мишустин назвал кандидатов в новое правительство

Кого Михаил Мишустин предложил в свои заместители:
Виталий Савельев (бывший министр транспорта);
Дмитрий Патрушев (бывший глава Минсельхоза);
Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам ТЭК);
Дмитрий Григоренко (бывший глава аппарата правительства);
Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта);
Татьяна Голикова (бывший вице-премьер по вопросам социальной политики);
Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам Евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями);
Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО);
Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер, куратор в ЮФО, занимался восстановлением инфраструктуры присоединенных регионов).
Предложение повысить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова до должности первого вице-премьера пресс-секретарь премьера Борис Беляков объяснил «важностью обеспечения технологического лидерства».
На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, ранее руководившего Росавтодором. Минпромторг может возглавить работавший ранее в этом министерстве губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В качестве главы Минэнерго предложен губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев. Его назначение объяснили большим опытом на посту главы крупнейшего российского угледобывающего региона. Возглавить Минсельхоз предложили Оксане Лут, и.о. первого замглавы министерства. На должность главы Минспорта предложен хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, возглавлявший в Госдуме комитет по физической культуре.
Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят:
Антон Котяков (Минтруд),
Александр Козлов (Минприроды),
Сергей Кравцов (Минпросвещения),
Ольга Любимова (Минкульт),
Максим Решетников (Минэкономразвития).
Антон Силуанов (Минфин),
Михаил Мурашко (Минздрав),
Ирек Файзуллин (Минстрой),
Валерий Фальков (Минобрнауки),
Алексей Чекунков (Минвостокразвития),
Максут Шадаев (Минцифры).
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним — 21.
Итоги работы предыдущего состава правительства — в материале «Ъ».