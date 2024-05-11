Мишустин назвал кандидатов в новое правительство

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, ранее руководившего Росавтодором. Минпромторг может возглавить работавший ранее в этом министерстве губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В качестве главы Минэнерго предложен губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев. Его назначение объяснили большим опытом на посту главы крупнейшего российского угледобывающего региона. Возглавить Минсельхоз предложили Оксане Лут, и.о. первого замглавы министерства. На должность главы Минспорта предложен хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, возглавлявший в Госдуме комитет по физической культуре.