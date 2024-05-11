Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прощальный визит: посол США встретился с главой МИД Молдовы в завершение своей дипмиссии

Посол США Кент Логсдон завершает дипломатическую миссию в Молдове.

Источник: Telegram / Mihai Popșoi

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы Михаил Попшой провел прощальную встречу с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном, который завершает свою дипломатическую миссию в республике.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, поддержка в осуществлении реформ, оказываемая Молдове, а также проекты, которые были реализованы благодаря финансовой поддержке США.

«Выразил слова благодарности за то, что США всегда были с Республикой Молдова и поддерживали нас всякий раз, когда это было необходимо», — написал по итогам встречи Попшой в соцсетях.

Он добавил, что поблагодарил посла Логсдона за его преданность делу и профессионализм и пожелал ему больших успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

На посту посла США в Молдове Логсдона сменит Келли Адамс-Смит, документ о ее назначении 14 марта подписал президент Джо Байден.

дипломатия