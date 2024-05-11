Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он (Дегтярев -ред.) дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие этой сферы», — сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.