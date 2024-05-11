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Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на должность министра спорта РФ кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он (Дегтярев -ред.) дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие этой сферы», — сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Занимавший с 2020 года должность главы Минспорта Олег Матыцин переходит на другую работу.

Мишустин Михаил