Мишустин доверил Алиханову Минпромторг России

Алиханову хорошо известен Минпромторг, ведь до приезда в Калининград он работал в этом министерстве, а также входил в в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.
Поскольку должность губернатора окажется вакантной — в случае утверждения Госдумой кандидатуры Алиханова на министерский пост, — то выборы в Калининградской области состоятся уже в сентябре этого года. Эту информацию уже подтвердили в ЦИК РФ.
Мишустин «обезглавил» ещё несколько регионов: на должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а пост министра транспорта предложено занять губернатору Курской области Роману Старовойту, а пост министра энергетики — губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.