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Мишустин доверил Алиханову Минпромторг России

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, тем самым оправдав слухи, курсировавшие последние дни.

Источник: Янтарный край

Алиханову хорошо известен Минпромторг, ведь до приезда в Калининград он работал в этом министерстве, а также входил в в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Поскольку должность губернатора окажется вакантной — в случае утверждения Госдумой кандидатуры Алиханова на министерский пост, — то выборы в Калининградской области состоятся уже в сентябре этого года. Эту информацию уже подтвердили в ЦИК РФ.

Мишустин «обезглавил» ещё несколько регионов: на должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а пост министра транспорта предложено занять губернатору Курской области Роману Старовойту, а пост министра энергетики — губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.