В правительство Мишустина предложили включить пять новичков

Дегтярев — член партии ЛДПР. Он стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края в 2020 году после ареста предшественника Сергея Фургала. За время работы в Думе он предлагал запретить хранение и оборот доллара на территории России, перекрасить Кремль в белый цвет, ввести женщинам выходные во время критических дней, запретить донорство гомосексуалистам, ввести официальный праздник — День трезвости, запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка». Дегтярев был одним из инициаторов закона об уголовном наказании за склонение к допингу.