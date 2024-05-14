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Молдавский военно-морской флот увеличивает штат сотрудников: Осталось только на бюджетные деньги пару подводных лодок купить

Количество сотрудников Военно-морского агентства увеличится на 50%.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка специалистов в Военно-морском агентстве Молдовы создает блокировки в деятельности Джурджулештского портового комплекса, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Чтобы хорошо функционировать, агентству необходимо больше человеческих ресурсов, и именно это мы утвердили сегодня на заседании правительства: мы увеличим количество сотрудников на 15 человек», — сообщил домнул Спыну.

Упомянутая структура была создана для внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Ну и, если учесть, что Джурджулештский порт фактически находится в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Так пусть сами уже и пополняют штат, зачем нам кормить ещё 15 нахлебников, которые будут получать приличные зарплаты из государственного бюджета.