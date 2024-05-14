Молдавский военно-морской флот увеличивает штат сотрудников: Осталось только на бюджетные деньги пару подводных лодок купить

Нехватка специалистов в Военно-морском агентстве Молдовы создает блокировки в деятельности Джурджулештского портового комплекса, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
«Чтобы хорошо функционировать, агентству необходимо больше человеческих ресурсов, и именно это мы утвердили сегодня на заседании правительства: мы увеличим количество сотрудников на 15 человек», — сообщил домнул Спыну.
Упомянутая структура была создана для внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Ну и, если учесть, что Джурджулештский порт фактически находится в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Так пусть сами уже и пополняют штат, зачем нам кормить ещё 15 нахлебников, которые будут получать приличные зарплаты из государственного бюджета.