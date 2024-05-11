Киев пригласил Варшаву поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины

Ранее, 20 января, Коваль уже говорил о планах приватизировать гостиницу «Украина» из-за накопившихся долгов на общую сумму 45 млн гривен ($1,2 млн). Отель был построен в 1961 году и до 2001 года назывался «Москва», однако впоследствии его переименовали в честь 10-летия с момента начала независимости страны.