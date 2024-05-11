Киев пригласил Варшаву поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что польская сторона также рассматривает «направление food industry», заводы хлебопродуктов. Коваль добавил, что пригласил представителей Польши посмотреть и спиртзаводы.
По словам чиновника, встреча проводилась с польской делегацией от министерства государственных активов страны, кампания по приватизации тем временем запланирована на лето. Следующим шагом является визит польской делегации непосредственно в Киев с целью вживую осмотреть объекты приватизации.
Ранее, 20 января, Коваль уже говорил о планах приватизировать гостиницу «Украина» из-за накопившихся долгов на общую сумму 45 млн гривен ($1,2 млн). Отель был построен в 1961 году и до 2001 года назывался «Москва», однако впоследствии его переименовали в честь 10-летия с момента начала независимости страны.
В октябре исполняющий обязанности главы фонда госимущества Украины Александр Федоришин сообщил, что порядка 70% госкомпаний Украины подлежат ликвидации или приватизации.